Кондуктор в Нижнем Тагиле вытащил из трамвая ребенка из-за нехватки 2 рублей

Кондуктор в Нижнем Тагиле вытащил из трамвая ребенка из-за нехватки 2 рублей
Кондуктор в Нижнем Тагиле вытащил из трамвая ребенка из-за нехватки 2 рублей
Сегодня, 19:29ОбществоФото: 1MI
Кондуктор вытащил из трамвая мальчика, у которого не хватило двух рублей на проезд. Инцидент произошел в Нижнем Тагиле на Вагонке на маршруте № 10.

Мальчик и девочка зашли в вагон. К ним подошел кондуктор и попросил оплатить проезд. Мальчику не хватило двух рублей, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте. Он сообщил об этом кондуктору. Он, в свою очередь, негативно отреагировал и начал разговор на повышенном тоне.

Фото:группа «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте

Затем, по словам очевидца, он взял мальчика за куртку и начал тянуть к выходу. Он пытался объясниться, но не смог. На станции «Спортивная» в салон вошла пожилая женщина, рассказывает очевидец, и сделала кондуктору замечание. Однако мальчика все же высадили из вагона. Вместе с ним вышла и девочка.

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