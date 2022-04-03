Кондуктор в Нижнем Тагиле вытащил из трамвая ребенка из-за нехватки 2 рублей

Кондуктор вытащил из трамвая мальчика, у которого не хватило двух рублей на проезд. Инцидент произошел в Нижнем Тагиле на Вагонке на маршруте № 10.

Мальчик и девочка зашли в вагон. К ним подошел кондуктор и попросил оплатить проезд. Мальчику не хватило двух рублей, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте. Он сообщил об этом кондуктору. Он, в свою очередь, негативно отреагировал и начал разговор на повышенном тоне. Фото: группа «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте Затем, по словам очевидца, он взял мальчика за куртку и начал тянуть к выходу. Он пытался объясниться, но не смог. На станции «Спортивная» в салон вошла пожилая женщина, рассказывает очевидец, и сделала кондуктору замечание. Однако мальчика все же высадили из вагона. Вместе с ним вышла и девочка.

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