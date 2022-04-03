Пострадавший в массовой драке екатеринбуржец стал нетрудоспособен

Пострадавший в массовой драке екатеринбуржец стал нетрудоспособен
Пострадавший в массовой драке екатеринбуржец стал нетрудоспособен
Сегодня, 11:40ОбществоФото: pixabay.com
Избитому в СНТ «Весна» в Екатеринбурге мужчина требуется операция по установке титановой пластины.

Пострадавший в массовой драке в садовом товариществе «Весна» в Екатеринбурге мужчина стал нетрудоспособным. Ему требуется операция по установке титановой пластины. Также у него диагностирован осколочный перелом, пишет Е1.

Состояние екатеринбуржца оценивается как тяжелое.

По словам жены, в случившемся виноваты так называемые «дебоширы», которые начали конфликт. Якобы они возмутились по поводу собак семьи, сочтя их агрессивными.

При этом женщина утверждает, что держала псов на поводке, и никакой угрозы с их стороны не было. Она добавила, что им не дают видео, на котором «видно больше».

Между тем, другая сторона утверждает, что потасовку начал пострадавший. Конфликт с ним давний.

Сюжеты:
Екатеринбург
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