В Екатеринбурге за два дня выпало 80% месячной нормы осадков

Более 20 мм осадков выпало в Екатеринбурге за два дня – это 80% месячной нормы.

Синоптики передают, что в столице Урала за два дня выпало 20 миллиметров осадков, что составляет 80% месячной нормы. С 3 апреля в городе прогнозируют резкое потепление. По этой причине мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил коммунальным службам перейти на усиленный режим работы, информирует пресс-служба городской администрации. По данным местного Гидрометцентра, с 3 по 5 апреля в Екатеринбурге установится теплая погода. Термометры покажут плюсовую температуру даже ночью. Днем воздух прогреется до +10 градусов и выше. Южный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Ожидаются осадки в виде дождя.

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