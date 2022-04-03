В Екатеринбурге за два дня выпало 80% месячной нормы осадков

В Екатеринбурге за два дня выпало 80% месячной нормы осадков
В Екатеринбурге за два дня выпало 80% месячной нормы осадков
Сегодня, 11:08ОбществоФото: pixabay.com
Более 20 мм осадков выпало в Екатеринбурге за два дня – это 80% месячной нормы.

Синоптики передают, что в столице Урала за два дня выпало 20 миллиметров осадков, что составляет 80% месячной нормы.

С 3 апреля в городе прогнозируют резкое потепление. По этой причине мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил коммунальным службам перейти на усиленный режим работы, информирует пресс-служба городской администрации.

По данным местного Гидрометцентра, с 3 по 5 апреля в Екатеринбурге установится теплая погода. Термометры покажут плюсовую температуру даже ночью.

Днем воздух прогреется до +10 градусов и выше. Южный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Ожидаются осадки в виде дождя.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
погодадождьпотепление
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы