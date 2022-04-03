В сельских магазинах нет дефицита, а тагильских предпринимателей штрафуют

Дефицита продуктов в пригороде Нижнего Тагила продавцы не наблюдают, к городским перевозчикам нет претензий, а предприниматели получают штрафы. Об этих и других новостях читайте в подборке TagilCity.ru.

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