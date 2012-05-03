Aston Martin представит абсолютно новую модель этим летом

Мы представим совершенно новую модель». Подробности о будущей новинке пока не разглашаются, но можно предположить, что она окажется преемником DB9, над которым в компании работают уже некоторое время. Судя по шпионским фото, снятым ранее во время прохождения дорожных тестов прототипом, автомобиль получит совершенно новый динамичный облик. По слухам, под его капотом окажется 6,0-литровый двигатель V12, развивающий от 470 л.с. до 550 л.с.