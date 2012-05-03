Aston Martin представит абсолютно новую модель этим летом
3 мая 2012, 07:30ОбществоРОман БОТов
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Глава Aston Martin Ульрих Бец подтвердил: в компании работают над совершенно новой моделью, которая будет представлено уже летом. В интервью изданию Auto Express он пояснил, что новинка будет выпущено по случаю столетнего юбилея компании: «Компании исполняется век, это нужно отметить чем-то дейстельно примечательным. Выпустить DB9 с бэджем «юбилейный» или спецверсию вроде One-77 в данном случае было бы слишком мелко.
Мы представим совершенно новую модель». Подробности о будущей новинке пока не разглашаются, но можно предположить, что она окажется преемником DB9, над которым в компании работают уже некоторое время. Судя по шпионским фото, снятым ранее во время прохождения дорожных тестов прототипом, автомобиль получит совершенно новый динамичный облик. По слухам, под его капотом окажется 6,0-литровый двигатель V12, развивающий от 470 л.с. до 550 л.с.
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