«Безграмотность Гитлера обличила отправленная им телеграмма» - ученые

Письмо, которое основатель Третьего рейха писал, лежа с ранением в больнице Мюнхена, буквально изобилует грамматическими ошибками. В частности, указывают специалисты, Гитлер написал немецкое слово «sofort», которое переводится как «немедленно», с двумя буквами «ф» вместо необходимой одной. Исследователи предполагают, что именно по причине проблем с грамотой, фюрер предпочитал диктовать все свои приказы и послания, а не писать их самостоятельно.

Открытка, которую будущий диктатор отправлял своему другу Карлу Ланцхаммеру, была обнаружена в одном из семейных архивов спустя почти век после ее написания. Владелец раритета, представившей его публике, пожелал остаться неизвестным. Daily Mail приводит полный текст письма: «Дорогой Ланцхаммер, Я сейчас в Мюнхене в батальоне «Ersats BTL». В настоящее время я лечусь у дантиста. Разумеется, я немедленно сообщу обо всем на поле боя. С наилучшими пожеланиями, Адольф Гитлер».