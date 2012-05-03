«Безграмотность Гитлера обличила отправленная им телеграмма» - ученые
Основоположник и центральная фигура национал-социализма Адольф Гитлер был достаточно безграмотен. К такому выводу пришли шотландские ученые из университета в Абердине, после того как они проанализировали открытку, написанную фюрером в декабре 1916 года.
Письмо, которое основатель Третьего рейха писал, лежа с ранением в больнице Мюнхена, буквально изобилует грамматическими ошибками. В частности, указывают специалисты, Гитлер написал немецкое слово «sofort», которое переводится как «немедленно», с двумя буквами «ф» вместо необходимой одной. Исследователи предполагают, что именно по причине проблем с грамотой, фюрер предпочитал диктовать все свои приказы и послания, а не писать их самостоятельно.
Открытка, которую будущий диктатор отправлял своему другу Карлу Ланцхаммеру, была обнаружена в одном из семейных архивов спустя почти век после ее написания. Владелец раритета, представившей его публике, пожелал остаться неизвестным. Daily Mail приводит полный текст письма: «Дорогой Ланцхаммер, Я сейчас в Мюнхене в батальоне «Ersats BTL». В настоящее время я лечусь у дантиста. Разумеется, я немедленно сообщу обо всем на поле боя. С наилучшими пожеланиями, Адольф Гитлер».
Аналитики, в руках которых оказалась открытка, склонны расценивать текст послания как показатель привязанности Гитлера к его новым друзья, которым фюрер обзавелся в армии, а также как проявление милитаристского рвения. «Ясно, что Гитлер отчаянно хотел вернуться обратно на фронт. Причем такое стремление весьма необычно даже для по-настоящему готовых сражаться на войне солдат рассказал один из специалистов Абердинского университета, доктор Томас Вебер.