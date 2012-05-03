Известны дороги, которые будут перекрыты 9-го мая

По данным ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское», в центре города движение остановится уже с 7.30 и небудет восстановлено до окончания массовых мероприятий.

1). Будет перекрытадорога по улице Горошникова на участке от улицы Октябрьской революции до улицыКрасноармейская.

2). Проспект Строителей будетобездвижен на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Пархоменко.

3). На проспекте Ленина не будетмашин на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского. На этомже участке перекроется движение по улице Карла Маркса.

4).Улица Вязовская будетперекрыта от проспекта Ленина до улицы Газетная.

5). На Пархоменко не будеттранспорта на участке от улицы Горошникова до улицы Газетная.

6). Первомайская будет закрыта отулицы Горошникова до улицы Карла Маркса.

7). На Красноармейской не будетдвижения от улицы Горошникова до улицы Газетная.

8). Огаркова обездвижется научастке от улицы Уральская до улицы Ломоносова.

9). Не будет машин на проспектеМира от улицы Горошникова до улицы Газетная.

10). По Ломоносова можно будет идтине боясь от улицы Пархоменко до улицы Островского.

11). Безопасна также будетУральская на участке от улицы Красноармейская до улицы Островского

В этот же день с 15.30 часовдо окончания районной манифестации, посвященной Дню Победы, не будет движения:

1). попроспекту Вагоностроителей на участке от дома №8 до проспекта Дзержинского.

2). ПроспектДзержинского будет обездвижен от проспекта Вагоностроителей до проспектаЛенинградский.