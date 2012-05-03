На перекрестке Ленина-Мира не работают светофоры
3 мая 2012, 08:59Общество
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На перекрестке в самом центре города не работают светофоры. В утренний час пик это может стать серьезной проблемой.
Неполадку уже устраняют, но пока что движение затруднено из-за большого потока автомобилей и пешеходов. На данный момент ДТП отмечено не было. Обращаемся к пешеходам и водителям: будьте взаимовежливы и крайне осторожны!
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