Нижний Тагил – лидер в реализации программ капитального ремонта и переселения жильцов аварийных домов

В городе уже завершено строительство трех малоэтажных новостроек, в которые переселятся жильцы аварийных домов. Так, в скором времени 66 семей, а это 182 тагильчанина, обретут новое жилье.

Кроме того, в рамках региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в 2011-2012 гг.», финансируемой из областного и местного бюджетов, будет построено еще 4 дома. По данным Николая Смирнова, в общей сложности за год в Нижнем Тагиле будет расселено 22 аварийных дома, и новое жилье получат 467 человек, или 202 семьи.

Министр высоко оценил работу муниципалитета по реализации программы. Со времени вступления в действие федерального закона № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Нижний Тагил лидирует среди муниципальных образований по переселению граждан из аварийного жилья, заявил Николай Смирнов. За четыре года в городе капитально отремонтировано 589 многоэтажных домов, расселено 55 аварийных домов, условия проживания улучшили более 95 тысяч человек.