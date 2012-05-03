Новые насосы «Warman» продолжают поступать на ЕВРАЗ КГОК – рост эффективности и качества

Вцехе уже есть 12 английских насосов, которые полностью зарекомендовали своюнадежность и качество. Во-первых, такие насосы высокопроизводительны - каждый обеспечиваетпорядка 10 тысяч кубометров пульпы в час с содержанием песка около 10%.Во-вторых, насосы позволят увеличить дистанцию перекачки пульпы. В-третьих, ониобладают более мощным напором, что повышает износостойкость деталей проточнойчасти. Еще одним плюсом можно назвать экономию электроэнергии, обеспечиваемуюработой новых насосов.