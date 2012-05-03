Новые насосы «Warman» продолжают поступать на ЕВРАЗ КГОК – рост эффективности и качества
3 мая 2012, 13:13Общество
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ЕВРАЗ Качканарский ГОК планомерно повышает свою эффективность. На днях в цехе хвостового хозяйства были запущены в эксплуатацию два новых насоса «Warman» (Англия).
Вцехе уже есть 12 английских насосов, которые полностью зарекомендовали своюнадежность и качество. Во-первых, такие насосы высокопроизводительны - каждый обеспечиваетпорядка 10 тысяч кубометров пульпы в час с содержанием песка около 10%.Во-вторых, насосы позволят увеличить дистанцию перекачки пульпы. В-третьих, ониобладают более мощным напором, что повышает износостойкость деталей проточнойчасти. Еще одним плюсом можно назвать экономию электроэнергии, обеспечиваемуюработой новых насосов.
Каждыйнасос «Warman» стоит свыше 14 млн рублей и имеет особую конструкцию,сделанную специально по заказу ЕВРАЗ КГОК. В 2012 году планируется установитьеще 7 подобных агрегатов.
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