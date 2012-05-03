Особенности работоспособности всех приборов после изменения данных пробега

Одних водителей этот процесс интересует чисто в расширении кругозоре, для других водителей этот процесс наиболее интересен с точки зрения сооружения и изготовления специального прибора для изменения данных пробега автомобиля.

В любом автомобиле одним из важных приборов, который осуществляет запись пробега транспортного средства, выступает спидометр. При этом вся информация на спидометр поступает от специального датчика скорости, функционирующего на основе известного эффекта Холла. Этот эффект заключается в том, что механическое движение автомобиля преобразуется в специальный импульсный сигнал на электрической частотной основе. Этот сигнал имеет определенную форму и специфическую длительность. В зависимости от скорости движения автомобиля изменяется частота подаваемого сигнала.

Так, за каждый пройденный километр датчик посылает определенное число импульсов, при подсчете которых осуществляется определение пройденного расстояния. Подача электрических импульсов осуществляется с использованием трех контактных разъемов. При этом между импульсами существуют промежутки, которые диагностирует и определяет контроллер.

Все отечественные марки автомобилей функционируют на эффекте Холла. Для иностранных автомобилей подсчет пройденных километров может осуществляться как по эффекту Холла, так и при помощи других технологий.