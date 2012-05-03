Особенности работоспособности всех приборов после изменения данных пробега
Для водителей, интересующихся процессом изменения данных спидометра и как происходит намотка спидометра, вопрос о работе и работоспособности приборов, отвечающих за изменение пробега, является очень важным.
Одних водителей этот процесс интересует чисто в расширении кругозоре, для других водителей этот процесс наиболее интересен с точки зрения сооружения и изготовления специального прибора для изменения данных пробега автомобиля.
В любом автомобиле одним из важных приборов, который осуществляет запись пробега транспортного средства, выступает спидометр. При этом вся информация на спидометр поступает от специального датчика скорости, функционирующего на основе известного эффекта Холла. Этот эффект заключается в том, что механическое движение автомобиля преобразуется в специальный импульсный сигнал на электрической частотной основе. Этот сигнал имеет определенную форму и специфическую длительность. В зависимости от скорости движения автомобиля изменяется частота подаваемого сигнала.
Так, за каждый пройденный километр датчик посылает определенное число импульсов, при подсчете которых осуществляется определение пройденного расстояния. Подача электрических импульсов осуществляется с использованием трех контактных разъемов. При этом между импульсами существуют промежутки, которые диагностирует и определяет контроллер.
Все отечественные марки автомобилей функционируют на эффекте Холла. Для иностранных автомобилей подсчет пройденных километров может осуществляться как по эффекту Холла, так и при помощи других технологий.
Так, одной из технологий определения пройденного расстояния или пробега выступают CAN – крутилки. Особенность данной технологии заключается в определении намотки километража с использованием цифровой модификации сигналов, передаваемых сразу к одометру. Передача информации осуществляется при помощи использования специальной шины can. Разъем данной шины располагается внутри салона автомобиля. Обращение к данной шине осуществляется не только в процессе определения пройденного расстояния, но и для осуществления диагностики исправности всех систем транспортного средства. Для того чтобы намотка спидометра была начата эффективно, следует подключить специальный прибор в разъем этой шины. После этого начнется изменение километража с нужной скоростью.