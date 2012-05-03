Прототип Mitsubishi Colt попался на глаза фотошпионам

Сетевое издание Carscoop, опубликовавшее фотографии, делает вывод о том, что компания Mitsubishi начала европейские испытания своего хэтчбека Mirage, который должен появиться на рынке Старого света под хорошо известным именем Colt. Отметим, что Mitsubishi Mirage уже поступил в продажу в некоторых странах Азии, включая, к примеру, Таиланд. Отмечается, что новый Mirage получился несколько компактнее нынешнего поколения Colt – он чуть короче (на 170 мм), ниже и уже. Вероятнее всего, европейский Colt получит ту же самую гамму силовых агрегатов, что и азиатский Mirage. В этом случае европейцам стоит ожидать двух трехцилиндровых двигателей объемом 1,0 и 1,2 л, снабженных системой «старт-стоп», меньший из которых расходует немногим более 3,5 л на 100 км пробега. В Mitsubishi Motors неоднократно отмечали, что намереваются сделать Mirage/Colt глобальной моделью, для чего до конца года выведут хэтчбек на основные рынки. Вполне возможно, в их числе значится и Россия. По некоторым данным, премьера Mitsubishi Colt намечена на автовыставку в Париже.