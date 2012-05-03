Сегодня будут перекрыты некоторые дороги города

По данным ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское», сегодня,3-го мая движение перекрыто с 13.00 до 15.30 поулицам Горошникова от пр.Мира по ул.Первомайской.

Обращаем внимание, что движения нет на проспекте Строителей от пр.Мира (нечетная сторона) доул.Пархоменко.

Еще одна дорога, оставшаяся без движения - пр.Мира (нечетная сторона).Транспортные средства также не могут передвигаться по пр.Ленина до ул.Горошникова.

Рекомендуем водителям сохранять спокойствие и быть взаимовежливыми.