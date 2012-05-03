TagilCity.ru наградил посетителей, сообщивших лучшие новости в марте и апреле

Кстати, через некоторое время после публикации на сайте нам пришло сообщение от Юрия, что благодаря освещению проблемы в новостях на TagilCity.ru и «Телеконе», чиновники обратили внимание на проблему и воду в дом тагильчанки вернули.

Мы очень рады, что проблемы родного города волнуют его жителей, а сила средств массовой информации приносит пользу тагильчанам! Если у вы стали свидетелем происшествия, хотите поделиться радостным известием или сообщить любую другую новость, которая будет интересна тагильчанам, заполняйте специальную форму на сайт, пишите на любой адрес электронной почты или звоните по телефону 499-334.