В Нижнем Тагиле полным ходом идут ремонты дорог. Какие улицы сделают сегодня?

Ямочные ремонты будут проведены на улицах Береговая ударная, Победы, Ермака, Газетная, Пархоменко, Карла-Маркса, Комсомольская и Фрунзе. Также планируется ямочный ремонт на участке Черноисточинского шоссе от улицы Кирова до Челюскинцев.