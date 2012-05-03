В Нижнем Тагиле полным ходом идут ремонты дорог. Какие улицы сделают сегодня?
3 мая 2012, 10:51Общество
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Ремонтировать «по-крупному» сегодня будут улицы Октябрьской революции (там работает фреза) и проспект Мира (укладывают бордюрный камень).
Ямочные ремонты будут проведены на улицах Береговая ударная, Победы, Ермака, Газетная, Пархоменко, Карла-Маркса, Комсомольская и Фрунзе. Также планируется ямочный ремонт на участке Черноисточинского шоссе от улицы Кирова до Челюскинцев.
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