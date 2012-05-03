В Петербурге из автосалона украли деньги и автомобили
3 мая 2012, 07:21ОбществоРОман БОТов
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В минувшую среду группа неизвестных, проникнув в автосалон, украли деньги, ключи от автомобилей, паспорта транспортных средств и шесть машин иностранного производства. Как сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах города, инцидент произошел в Приморском районе на улице Оптиков, дом №4. «Злоумышленники, взломав двери, проникли в автосалон ООО «Ас-Моторс», где из кассового помещения похитили деньги, ключи от автомобилей и паспорта транспортных средств, а из демонстрационного зала – машины BMW, Nissan, Audi, Volkswagen и две автомашины Toyota», – сказал собеседник агентства.
Ущерб и перечень похищенного устанавливаются. По предварительным данным, сумма ущерба составила около 10 млн рублей.
Фото: bmw.ru
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