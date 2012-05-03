В сеть попало первое изображение нового Renault Clio

com, был показан акционерам компании на ежегодном собрании, состоявшемся несколько дней назад. По некоторой информации, хэтчбек выполнен в том же стиле, что и нашумевший концепт DeZir, и будет оснащен интегрированными в стойки ручками задних дверей. Это, по замыслу производителей, должно придать пятидверному хэтчу облик трехдверной модели и избавит от необходимости разрабатывать трехдверку как отдельный тип кузова. Кроме того, известно, что новый Clio будет шире и ниже предшественника. По словам Беатрис Фуше, одного из вице-президентов Renault, от выпуска «заряженной» версии французы отказываться не собираются. Clio от Renaultsport получит турбированный силовой агрегат объемом 1,6 л, а вот гражданские версии будут оснащаться новыми трех- и четырехцилиндровыми моторами меньшего объема. В список доступных силовых агрегатов, по предварительной информации, войдут как бензиновые, так и дизельные турбированные моторы. Базовым силовым агрегатом назначат, скорее всего, 0,9-литровый двигатель с наддувом, развивающий 90 лошадиных сил. Отмечается, что Clio, скорее всего, не получит электрической версии, дабы не мешать продвижению электрокара Zoe. Премьера Renault Clio состоится в сентябрьском Париже, после чего почти сразу хэтчбек появится у дилеров. По предварительной информации, цена новинки в Европе будет начинаться от 12 000 евро.