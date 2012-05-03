Volkswagen сделал «Пассаты» спортивнее

В салоне «Пассатов» со пакетом R-Line появятся спортивные сиденья, металлические накладки на дверях и педалях, а также трехспицевое рулевое колесо со срезанной нижней частью. Для модели можно заказать отдельно бамперы и задний спойлер из набора R-Line — эти элементы войдут в дизайн-пакет R-Line Design Package. Его стоимость составит 990 евро. Цены на VW Passat R-Line начинаются в Германии от 30 тысяч 225 евро.