Volkswagen сделал «Пассаты» спортивнее
3 мая 2012, 07:36ОбществоРОман БОТов
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Компания Volkswagen представила спорт-пакет R-Line для седана и универсала Passat седьмого поколения. В набор R-Line входит новый передний бампер с увеличенным воздухозаборником, накладки на пороги кузова с хромированной вставкой, задний спойлер, другой задний бампер с диффузором, а также 17-дюймовые колесные диски с покрышками шириной 235 миллиметров и рейлинги для универсала. Такие «Пассаты» также будут оснащены заниженной на 15 миллиметров спортивной подвеской.
В салоне «Пассатов» со пакетом R-Line появятся спортивные сиденья, металлические накладки на дверях и педалях, а также трехспицевое рулевое колесо со срезанной нижней частью. Для модели можно заказать отдельно бамперы и задний спойлер из набора R-Line — эти элементы войдут в дизайн-пакет R-Line Design Package. Его стоимость составит 990 евро. Цены на VW Passat R-Line начинаются в Германии от 30 тысяч 225 евро.
Фото Volkswagen
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