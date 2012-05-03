Выезд за город на пикники в майские праздники будет вне закона. Нарушителям грозят штрафы до 500 тысяч рублей

Как показала статистика, в прошлом году на этот период было зарегистрировано 105 пожаров против 135 в 2012, в пожарах погибли 9 человек (и в 2011, в 2012 году). Возросло и число возгораний - 371 в 2012 году, что на 12 больше, чем этот же показатель в 2011 году.

Поэтому в рамках действующего особого противопожарного режима запрещено посещение лесов, находящихся в муниципальной собственности Нижнего Тагила. Разведение открытого огня (то есть всеми любимое приготовление шашлыков) также запрещено, как и поджог мусора и травы. Также запрещена свалка мусора - за это будут отвечать уже предприятия. Как? Нарушителей ждут административные штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особо противопожарного режима:

Так, за нарушение правил в лесах, предусмотрены штрафы:

Причем сейчас эти цифры вырастут в 2 раза - пока особый противопожарный режим в Нижнем Тагиле не закончится.