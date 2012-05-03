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Выезд за город на пикники в майские праздники будет вне закона. Нарушителям грозят штрафы до 500 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выезд за город на пикники в майские праздники будет вне закона. Нарушителям грозят штрафы до 500 тысяч рублей

3 мая 2012, 17:17Общество
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