Выставка работ юных художников в техниках батика, гобелена, мозаики, витража и других откроется в Нижнем Тагиле

Как рассказывают в библиотеке, изостудия под руководством педагога Любови Викторовны Овсепьян работает в Доме детского творчества Тагилстроевского района с 31 декабря 1982 года. Студия гордится своими выпускниками, ведь многие молодые художники Нижнего Тагила в раннем детстве посещали занятия в ней.

И по настоящий день в студии ежегодно осваивают азы изобразительного искусства более 70 детей с 5 до 13 лет. В программе работы школы– изучение техникдекоративно-прикладного искусства – мозаика, витраж, гобелен, батик, художественный войлок, флористика, конструирование пространственных объектов. Во всех этих видах творческой деятельности учащиеся являются призерами выставок различного уровня.

На выставке представлены творческие работы воспитанников школы в разных техниках, среди которых батик, гобелен, мозаика, художественный войлок и витраж.