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Выставка работ юных художников в техниках батика, гобелена, мозаики, витража и других откроется в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выставка работ юных художников в техниках батика, гобелена, мозаики, витража и других откроется в Нижнем Тагиле

3 мая 2012, 11:10Общество
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