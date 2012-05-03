Здание бывшего ресторана «На Александровской» будет восстановлено

Но недавно муниципалитет передал его в безвозмездное пользование еврейскому обществу. Как рассказали его представители, возгорание произошло на чердаке. Крыша исторического купеческого здания полностью сгорела. А вот внутренние помещения пострадали меньше. Метровым старинным стенам пожар не навредил, но перекрытия от огня и воды разрушились.

В начале апреля уже был инцидент с огнем по этому адресу. Тогда от короткого замыкания в дождь загорелась вывеска. Но, как пояснили нам представители еврейской общины, после того ЧП электропитание вывески было отключено. По словам председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнего Тагила Вадима Хватаева, историческое здание будет отремонтировано. Но пока предстоит оценить ущерб и понять, во сколько обойдется восстановление.

Между тем, грамотные действия пожарных не дали огню перекинуться на два соседних здания - гостиницу «Северный Урал» и дом, в котором находится офис нашей радиостанции. Пожар «на Александровской» мог не ограничиться еврейским центром. Как рассказал начальник нижнетагильского гарнизона пожарной охраны Олег Полевщиков, прибывшие на вызов огеборцы пролили водой стены двух соседних зданий, между которыми, на площади 200 квадратных метров горел бывший ресторан.

Если бы пожарные приехали на несколько минут позже, тушить пришлось бы еще и радиостанцию «Экофонд», которая находится в соседнем здании по Ленина 4. В то же время огонь подпалил фасад гостиницы «Северный Урал», левое крыло которой граничит с бывшим рестораном. По словам Олега Полевщикова, из-за угрозы возгорания из гостиницы были эвакуированы 16 человек.