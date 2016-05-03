Волонтеры Нижнего Тагила предлагают автолюбителям подвозить ветеранов в майские праздники

Впервые в нашем городе благотворительную акцию будет курировать ОД «Автоволонтеры Нижнего Тагила». Присоединиться к акции может любой желающий. Если вы увидели пожилого человека, стоящего на остановке или идущего по тротуару, - остановитесь и предложите довести его до точки назначения. В праздничные дни многие ветераны посещают памятные места, ездят навестить своих боевых товарищей.

Водителю важно быть вежливым и услужливым с ветераном, говорят автоволонтеры. Помогите пожилому человеку сесть в машину, удобно расположиться и пристегнуться ремнем. Во время движения старайтесь ехать осторожно, обязательно соблюдая ПДД.

Если у вас есть свободное время, предложите ветерану отвезти его назад. И ни в коем случае не берите с пенсионера деньги за проезд. Таким образом, неравнодушные автолюбители смогут отблагодарить ветеранов за их подвиг.

Организаторы подчеркивают, акция проводится на добровольных началах: не нужно предоставлять никаких фотоотчетов, размещать на машинах наклейки. Просто сделайте доброе дело.