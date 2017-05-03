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Колонна «Бессмертного полка» в пятый раз пройдет по центральным улицам Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Колонна «Бессмертного полка» в пятый раз пройдет по центральным улицам Нижнего Тагила

3 мая 2017, 15:10ОбществоКамила Мориак
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