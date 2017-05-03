Колонна «Бессмертного полка» в пятый раз пройдет по центральным улицам Нижнего Тагила

Специальная регистрация участников не требуется. Всех желающих с транспарантами, плакатами и фотографиями предков приглашают собраться на площади кинотеатра Современник 9 мая в 9:30. Далее демонстранты торжественно пройдут по проспекту Ленина в рамках общегородской колонны празднующих.

Также жители Нижнего Тагила могут рассказать о своих героях на официальном сайте Бессмертного полка и в специальном разделе на TagilCity.ru.

Данная акция проходит с 2012 года. В 2016 году по улицам Нижнего Тагила 9 мая в колонне «Бессмертного полка» прошли порядка 3,5 тысяч человек. Ежегодно в День Победы в разных городах страны тысячи россиян выходят на улицу с транспарантами и плакатами, чтобы почтить память ушедших героев Великой Отечественной войны. Жители несут в руках фотографии своих воевавших родственников, некоторые также берут с собой их награды. Широкие колонны потомков победителей являются важной частью празднования Дня Победы.

Митинги и праздничные мероприятия начинаются в Нижнем Тагиле уже сейчас: с 4 по 9 мая в Нижнем Тагиле в честь 72-й годовщины победы в ВОВ.