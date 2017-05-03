Многодетная мать из Алапаевска не может забрать находящегося в Нижнем Тагиле ребёнка из-за долгов по квартплате
3 мая 2017, 09:10Общество
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В Доме малютки в Нижнем Тагиле находится ребенок, которого из-за долгов перед коммунальщиками не отдают родной матери из Алапаевска. Это, добавим, седьмой ребенок в семье.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее 37-летняя многодетная мать Оксана Белобородова, инвалид по слуху, была лишена родительских прав. У нее забрали шестерых детей, поскольку женщина не справлялась со своими родительскими обязанностями и, по заявлению соцслужб, злоупотребляла алкоголем, пишет Znak.com.
Седьмой ребенок не может быть направлен в квартиру без света, заявили в отделе социального обслуживания. У Оксаны порядка 20-ти тысяч рублей долга за электроэнергию, с долгами она расплатиться не в силах.
Сейчас делом Оксаны Белобородовой занимается омбудсмен по правам человека. Многие уверены, что это дискриминация инвалида. Планируется, что город окажет помощь попавшей в трудную жизненную ситуацию женщине и посодействует в восстановлении родительских прав.
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