Многодетная мать из Алапаевска не может забрать находящегося в Нижнем Тагиле ребёнка из-за долгов по квартплате

Ранее 37-летняя многодетная мать Оксана Белобородова, инвалид по слуху, была лишена родительских прав. У нее забрали шестерых детей, поскольку женщина не справлялась со своими родительскими обязанностями и, по заявлению соцслужб, злоупотребляла алкоголем, пишет Znak.com.

Седьмой ребенок не может быть направлен в квартиру без света, заявили в отделе социального обслуживания. У Оксаны порядка 20-ти тысяч рублей долга за электроэнергию, с долгами она расплатиться не в силах.

Сейчас делом Оксаны Белобородовой занимается омбудсмен по правам человека. Многие уверены, что это дискриминация инвалида. Планируется, что город окажет помощь попавшей в трудную жизненную ситуацию женщине и посодействует в восстановлении родительских прав.