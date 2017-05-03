Мобильные сети 5G станут доступны для россиян уже к 2020 году

Минкомсвязи РФ подготовило новый проект по внедрению 5G-технологии «Цифровая экономика». Восемь городов России с населением больше миллиона человек получат скоростную мобильную связь 5G, об этом сообщает газета «Известия».

Новый стандарт 5G в 30 раз превысит скорость передачи данных существующих сейчас сетей 4G. При этом полнометражный фильм в HD-качестве можно будет скачать за несколько секунд.

Уже произошло тестирование на прототипе смартфона, поэтому некоторые специалисты считают, что внедрение 5G некоторыми компаниями может произойти уже в 2018 году.

Операторы уже готовятся к переходу, хотя и аппаратов, подходящих для скоростей пятого поколения, пока нет. К 2020 году во всех городах-миллионерах уже появится данная технология.