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Щебенку тоннами привозят в будущий парк «Народный» в пойме реки Тагил
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Щебенку тоннами привозят в будущий парк «Народный» в пойме реки Тагил

3 мая 2017, 18:45ОбществоДенис Таратонов
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