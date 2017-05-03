Щебенку тоннами привозят в будущий парк «Народный» в пойме реки Тагил

Щебенку тоннами привозят в будущий парк «Народный» в пойме реки Тагил

Жителям Нижнего Тагила всё больше становятся заметны работы по созданию парка «Народный» в пойме реки Тагил. В конце апреля тяжелая техника закончила выравнивать площадку, и с начала мая туда на грузовиках начали свозить крупную щебёнку. Вдоль линии берега формируется полоса, которая станет основанием для будущей дороги. Если Вы сняли на фото коммунальный бардак, автохамство, какой-то курьез или просто необычное явление - высылайте Ваши фото в редакцию на почту pressa@tagilcity.ru! Авторам лучших фото - подарки от редакции TagilCity.ru. © Денис Таратонов, TagilCity.ru Нижний Тагил Сюжеты: Фотофакты

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