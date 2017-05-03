Серия торжественных митингов пройдёт с 4 по 9 мая в Нижнем Тагиле в честь 72-й годовщины победы в ВОВ
В преддверии 9 мая в Нижнем Тагиле пройдёт серия торжественных митингов, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В них примут участие как работники предприятий и представители администрации, так и простые тагильчане. Собравшиеся почтят погибших на войне тагильчан минутой молчания и возложат цветы к мемориалам и памятникам.
Первый из митингов пройдёт уже завтра, 4 мая, на площади у памятника рабочим ВМЗ, погибшим в годы ВОВ (ул. Выйская, 70). Начало мероприятия в 14 часов. Продолжительность — один час.
Наибольшее количество митингов состоится 5 мая, всего в этот день пройдут 10 мероприятий во всех районах города. Их продолжительность будет составлять от 40 минут до 1 часа. Ниже указаны места проведения и время начала митингов:
- В 11 часов начнется митинг на площади рядом с музеем «Уралхимпласта». Тагильчане соберутся рядом с памятником, посвященным погибшим на войне рабочим этого предприятия.
- В 12 часов на площади перед администрацией Дзержинского района (Окунева, 22) состоится митинг у памятника «Слава строителям».
- В это же время, в 12 часов, торжественный митинг пройдёт на Красном Камне у памятника тагильчанам-героям Советского Союза и кавалерам Ордена Славы (ул. Победы, 35).
- Ещё один митинг будет проведён у памятника «Вечная слава павшим героям» на Восточном шоссе. Участники митинга почтят ушедших на войну и погибших работников «Коксохима». Начало в 12:45.
- Для ветеранов химического завода «Планта» в Северном поселке будет проведён свой митинг. В 13 часов он начнётся на площади перед ДК «Космос» (ул. Щорса, 8).
- В 14 часов одновременно начнутся сразу несколько митингов: перед Дворцом молодёжи у мемориала погибшим воинам-строителям, на улице Садовая у мемориальной стены в честь воинов-железнодорожников, и у памятника погибшим сотрудникам НТИИМ.
- В 15 часов на площади Горняков на улице Фрунзе тагильчане соберутся у мемориального комплекса погибшим героям-горнякам.
- Последний в этот день митинг начнётся в 16 часов на Тагилстрое. Жители Нижнего Тагила приглашаются на площадь Боевой славы металлургов. Мероприятие пройдет у мемориала металлургам, погибшим в годы ВОВ.
Еще четыре митинга пройдут за день до торжественного празднования Дня Победы. Первый из них начнётся 8 мая в 10 часов вблизи «Мемориала Воинской Славы» на кладбище «Рогожино». Следующий будет проводиться с 10:30 перед школьным обелиском у средней школы № 9 на улице Ильича. Затем будет проведено торжественное мероприятие на «Кургане Памяти» на Вагонке. Начало в 11:20. Последний в этот день митинг будет проводиться с 13 часов на улице Ульяновская вблизи памятника погибшим горнякам Рудника им. III Интернационала.
Череду проводимых в Нижнем Тагиле торжественных мероприятий и митингов завершит 9 мая митинг на площади Славы на Вагонке.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru