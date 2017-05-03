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Серия торжественных митингов пройдёт с 4 по 9 мая в Нижнем Тагиле в честь 72-й годовщины победы в ВОВ
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Серия торжественных митингов пройдёт с 4 по 9 мая в Нижнем Тагиле в честь 72-й годовщины победы в ВОВ

3 мая 2017, 14:00ОбществоДенис Таратонов
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