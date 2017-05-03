Серия торжественных митингов пройдёт с 4 по 9 мая в Нижнем Тагиле в честь 72-й годовщины победы в ВОВ

Наибольшее количество митингов состоится 5 мая, всего в этот день пройдут 10 мероприятий во всех районах города. Их продолжительность будет составлять от 40 минут до 1 часа. Ниже указаны места проведения и время начала митингов:

Еще четыре митинга пройдут за день до торжественного празднования Дня Победы. Первый из них начнётся 8 мая в 10 часов вблизи «Мемориала Воинской Славы» на кладбище «Рогожино». Следующий будет проводиться с 10:30 перед школьным обелиском у средней школы № 9 на улице Ильича. Затем будет проведено торжественное мероприятие на «Кургане Памяти» на Вагонке. Начало в 11:20. Последний в этот день митинг будет проводиться с 13 часов на улице Ульяновская вблизи памятника погибшим горнякам Рудника им. III Интернационала.