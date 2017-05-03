Весенние краски! До 15 мая -50%!
3 мая 2017, 09:05ОбществоКонсул - ST Центр эстетической косметологии
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Весна повсюду приносит яркие краски! Центр эстетической медицины "Консул-ST" делает уникальное предложение, от которого просто невозможно отказаться!В рамках акции "Весенние краски" мы дарим вам...
Весна повсюду приносит яркие краски! Центр эстетической медицины "Консул-ST" делает уникальное предложение, от которого просто невозможно отказаться!
В рамках акции "Весенние краски" мы дарим вам 50%-скидку на любое покрытие ногтей ультрастойким глянцевым лаком с эффектом геля! Стойкость покрытия до 10 дней, сушка производится без применения УФ-лампы. Большой выбор цветов из новой весенней коллекции.
Запись и подробности по телефонам 44-33-00 и 96-00-96, а также на сайте konsul-st.ru.
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