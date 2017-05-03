Весенние краски! До 15 мая -50%!

Весна повсюду приносит яркие краски! Центр эстетической медицины "Консул-ST" делает уникальное предложение, от которого просто невозможно отказаться!

В рамках акции "Весенние краски" мы дарим вам 50%-скидку на любое покрытие ногтей ультрастойким глянцевым лаком с эффектом геля! Стойкость покрытия до 10 дней, сушка производится без применения УФ-лампы. Большой выбор цветов из новой весенней коллекции.