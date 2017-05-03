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Жители Тагилстроя останутся без горячей воды 16 и 23 мая из-за гидравлических испытаний в Нижнем Тагиле
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Жители Тагилстроя останутся без горячей воды 16 и 23 мая из-за гидравлических испытаний в Нижнем Тагиле

3 мая 2017, 16:00ОбществоПавел Щербина
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