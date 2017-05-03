Жители Тагилстроя останутся без горячей воды 16 и 23 мая из-за гидравлических испытаний в Нижнем Тагиле
3 мая 2017, 16:00ОбществоПавел Щербина
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Администрация Нижнего Тагила опубликовала график гидравлических испытаний, во время которых в домах жителей Тагилстроя будет отключаться горячая вода.
Сюжеты: Нижний Тагил
16 мая горячая вода будет отключена на улицах:
Затем, 23 мая гидравлические испытания, как и связанные с ними отключения, продолжатся. Тогда отключения коснутся домов на улицах:
Отключения горячей воды в мае из-за гидравлических испытаний произойдут и в других районах Нижнего Тагила. Чтобы заранее узнать об отключении в своём районе – следите за новостями TagilCity.ru.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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