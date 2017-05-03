Жители Тагилстроя останутся без горячей воды 16 и 23 мая из-за гидравлических испытаний в Нижнем Тагиле

Затем, 23 мая гидравлические испытания, как и связанные с ними отключения, продолжатся. Тогда отключения коснутся домов на улицах:

Отключения горячей воды в мае из-за гидравлических испытаний произойдут и в других районах Нижнего Тагила. Чтобы заранее узнать об отключении в своём районе – следите за новостями TagilCity.ru.