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Новости Нижнего Тагила

Горячая вода будет отключена на Тагилстрое и Красном Камне 23 и 24 мая

3 мая 2018, 08:00Добавить новость
администрация,город,жкх,Нижний Тагил,проверка,ремонт,Свердловская область,гидроиспытания
В Нижнем Тагиле в течение мая и в начале июня будут проводиться гидроиспытания на тепловых сетях. 23 мая и 24 мая без подачи горячего водоснабжения останутся жители Тагилстроя и Красного Камня.

В частности, 23 мая горячая вода будет отсутствовать с 8:00 до 16:00 на Тагилстрое, Руднике им. III Интернационала, а также в селе Покровское-1.

24 мая гидравлические испытания пройдут на тепловых сетях Красного Камня. В список котельных входят котельная №93, обслуживающая улицы Красноармейскую (Выя), Космонавтов, Фрунзе, Ермака и Вогульскую, а также котельная №109, обеспечивающая горячей водой улицы Лебяжинскую, Зерновую, Ермака и Известковую.

Добавим, что гидроиспытания ежегодно проводятся в начале и в конце отопительного сезона для того, чтобы выявить участки на теплосетях, требующие незамедлительного ремонта, рассказали в пресс-службе мэрии.

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