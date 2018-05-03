Горячая вода будет отключена на Тагилстрое и Красном Камне 23 и 24 мая
3 мая, 08:00Общество
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В Нижнем Тагиле в течение мая и в начале июня будут проводиться гидроиспытания на тепловых сетях. 23 мая и 24 мая без подачи горячего водоснабжения останутся жители Тагилстроя и Красного Камня.
Сюжеты: Нижний Тагил
В частности, 23 мая горячая вода будет отсутствовать с 8:00 до 16:00 на Тагилстрое, Руднике им. III Интернационала, а также в селе Покровское-1.
24 мая гидравлические испытания пройдут на тепловых сетях Красного Камня. В список котельных входят котельная №93, обслуживающая улицы Красноармейскую (Выя), Космонавтов, Фрунзе, Ермака и Вогульскую, а также котельная №109, обеспечивающая горячей водой улицы Лебяжинскую, Зерновую, Ермака и Известковую.
Добавим, что гидроиспытания ежегодно проводятся в начале и в конце отопительного сезона для того, чтобы выявить участки на теплосетях, требующие незамедлительного ремонта, рассказали в пресс-службе мэрии.
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