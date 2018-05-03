Кассир тагильской «Пятерочки» продала просроченное детское питание многодетной маме

Кассир магазина торговой сети «Пятерочка» пробила покупателю просроченное детское питание. На полках магазина многодетная мать обнаружила детский творожок, уже 3 дня не пригодный к употреблению.

Всегда покупаю ребенку творожок, беру сразу более 10 упаковок. 15 числа обнаружила на стеллаже упаковки с творожком, срок годности у которого до 12 числа. То есть, 3 дня магазин продает просроченное детское питание рассказала тагильчанка.

На полке покупательница обнаружила более 20 упаковок с детским питанием. Она решила взять 10 штук и попробовать оплатить их на кассе.

Я все пересмотрела, на стеллаже было порядка 20 упаковок. Я пришла с этим товаром на кассу, кассир мне спокойно пробила товар. После оплаты я указала кассиру на сроки годности и попросила заменить. Ну, повели себя адекватно, заменили упаковки, извинились, сказали: «Поймите нас, мы все время на кассе, за всем не уследить». Я их, конечно, не понимаю. Не один день просрочка стоит на полках, когда можно говорить, что не успели убрать, а три дня. А это все-таки детское питание поделилась жительница Вагонки.

Теперь, по словам жительницы Нижнего Тагила в магазине, куда она ходит за продуктами каждый день, на кассе тщательно проверяют выбранные ей товары на соответствие сроков годности.

Помимо часто встречающихся в магазинах «Пятерочка» просроченных продуктов, тагильчане поделились наблюдениями о неправильном хранении скоропортящейся продукции.

Скоропортящийся товар очень часто лежит в тележках рядом с холодильниками. Говорят, не успевают сотрудники его выкладывать. И вот сколько он там стоит? Нарушаются условия хранения, продукт может испортиться. Отравить ребенка детским питанием - это самое страшное считает покупатель.

Жители Вагонки замечали просроченные продукты в нескольких магазинах торговой сети «Пятерочка» в Дзержинском районе.

Заметила уже давно, у детского творожка той марки, которую покупаю постоянно, довольно большой срок годности, около месяца. Но ни разу на прилавке не видела, чтобы был свежий. Всегда дата уже близка к завершению срока годности. Встречала просрочку в магазине, который возле «Кедра» у нас, на Зари возле школы и у «Зенита» часто бывает говорит жительница Вагонки.