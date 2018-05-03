+7
Свердловская область
Нижний Тагил
+7
вечер: +10
ночь: +3
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 63.49 + 1.49
EUR 76.13 + 0.92
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

«Вы выиграли в лотерее FIFA»: количество кибератак растет в России перед ЧМ-2018

3 мая 2018, 15:05Добавить новость
Екатеринбург,ЧМ-2018,мошенники,обман,атаки,лотерея,футбол
Проведение в России ЧМ-2018 вызывает активизацию хакеров. Количество атак мошенников уже выросло вдвое по сравнению с мартом.

По мнению экспертов, в период проведения ЧМ-2018 кибермошенники будут особенно активны. Самым популярным видом обмана будет рассылка сообщений о выигрыше в лотерее FIFA, а также появление в интернете сайтов-подделок с дешевыми билетами на матчи чемпионата или объявлениями об аренде жилья.

На данный момент самый распространённый вид обмана связан с тем, что человеку приходит уведомление о выигрыше в лотерее FIFA, но для участия в ней нужно заплатить, тем самым преступники получают доступ к банковским картам болельщиков.

Под угрозой кибератак находится и сервис идентификации болельщиков. Также специалисты отмечают, что хакеры активизируются именно во время проведения крупных спортивных событий. Так, например, в этом году на олимпиаде в Пхенчхане кибермошенники проводили десятки тысяч атак в день, пишет Ura.ru.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Жители Екатеринбурга могут не попасть на ЧМ-2018 из-за поддельных билетов
19 апреля, 15:35
1 0
Французский футболист Марсель Десайи гостит в Екатеринбурге (ФОТО)
1 мая, 10:30
1 0
Кубок чемпионата мира по футболу прибудет в Екатеринбург в начале мая
30 апреля, 09:35
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 92
Сейчас на сайте 3039 гостей и 26 пользователей
Подписаться на новости