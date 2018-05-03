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Молодые ученые Свердловской области могут побороться за 200 тыс. рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Молодые ученые Свердловской области могут побороться за 200 тыс. рублей

3 мая, 13:05Общество
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