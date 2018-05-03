Отопительный сезон закончится в Нижнем Тагиле 14 мая

3 мая было подписано постановление о завершении отопительного сезона в Нижнем Тагиле. Теплоснабжение прекратят 14 мая.

Начиная с 14 мая организации, осуществляющие теплоснабжение, должны будут поэтапно прекратить подачу теплоносителя в жилые дома. Отопление для объектов здравоохранения, образовательных и дошкольных учреждений будет отключено в последнюю очередь.





Системы отопления будут отключены от централизованного теплоснабжения. Организации коммунального комплекса подготовят тепловые сети для осуществления гидропромывки и гидроиспытаний, говорится на официальном сайте Нижнего Тагила. В межотопительный сезон будет проведена проверка прочности и плотности трубопроводов Нижнего Тагила.