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Новости Нижнего Тагила

Отопительный сезон закончится в Нижнем Тагиле 14 мая

3 мая 2018, 19:05Добавить новость
администрация,город,Нижний Тагил,проверка,отопительный сезон,отопление,теплоснабжение,теплосети

3 мая было подписано постановление о завершении отопительного сезона в Нижнем Тагиле. Теплоснабжение прекратят 14 мая.

Начиная с 14 мая организации, осуществляющие теплоснабжение, должны будут поэтапно прекратить подачу теплоносителя в жилые дома. Отопление для объектов здравоохранения, образовательных и дошкольных учреждений будет отключено в последнюю очередь.

Системы отопления будут отключены от централизованного теплоснабжения. Организации коммунального комплекса подготовят тепловые сети для осуществления гидропромывки и гидроиспытаний, говорится на официальном сайте Нижнего Тагила. В межотопительный сезон будет проведена проверка прочности и плотности трубопроводов Нижнего Тагила.

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