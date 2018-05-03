Панихида по погибшим в годы ВОВ пройдет 7 мая на мемориале в Рогожино в Нижнем Тагиле
3 мая, 18:25Общество
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7 мая в 12:00 на мемориале воинской славы в Нижнем Тагиле пройдет заупокойное богослужение в память о погибших во время Великой Отечественной войны.
Сюжеты: Нижний Тагил
Епископ Нижнетагильский и Невьянский Иннокентий возглавит панихиду, передает нижнетагильская епархия. К службе присоединятся казаки, ученики воскресных школ и православной гимназии.
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