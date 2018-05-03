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Новости Нижнего Тагила

Ремонт дороги на улице Грибоедова в Нижнем Тагиле продолжается в 2018 году

3 мая 2018, 22:20Добавить новость
Нижний Тагил,улица Грибоедова,ремонт дороги,асфальт,облагораживание,трубопровод
Капитальный ремонт дороги на улице Грибоедова, который начался прошлой осенью, продолжается. В настоящее время рабочие заменяют трубопровод и укладывают дорожное покрытие. Осенью на улице Грибоедова была проложена ливневая канализация и установлены колодцы для отстаивания дождевой воды.

Сейчас идет замена трубопровода на участке поворота дороги на улицу Победы. Также рабочие занимаются укладкой дорожного покрытия. Для этого еще осенью им пришлось углубить дорогу на один метр.

Дорожное покрытие при ремонте дороги укладывают в несколько слоев – сначала песок, потом диаспан – водоотталкивающую ткань, затем снова песок, а следом уже крупный шлак с песком. Последний слой перед асфальтированием – мелкий шлак.

Летом на Грибоедова пройдут работы по благоустройству. Установят бордюры, уложат тротуарную плитку. Придорожную территорию засыпят землей и засеют травой, пишет «Тагильский рабочий».

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