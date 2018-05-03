«Вы выиграли в лотерее FIFA»: количество кибератак растет в России перед ЧМ-2018

По мнению экспертов, в период проведения ЧМ-2018 кибермошенники будут особенно активны. Самым популярным видом обмана будет рассылка сообщений о выигрыше в лотерее FIFA, а также появление в интернете сайтов-подделок с дешевыми билетами на матчи чемпионата или объявлениями об аренде жилья.

На данный момент самый распространённый вид обмана связан с тем, что человеку приходит уведомление о выигрыше в лотерее FIFA, но для участия в ней нужно заплатить, тем самым преступники получают доступ к банковским картам болельщиков.

Под угрозой кибератак находится и сервис идентификации болельщиков. Также специалисты отмечают, что хакеры активизируются именно во время проведения крупных спортивных событий. Так, например, в этом году на олимпиаде в Пхенчхане кибермошенники проводили десятки тысяч атак в день, пишет Ura.ru.