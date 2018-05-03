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Женщина украла вещи пострадавших с места ДТП под Каменском-Уральским (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Женщина украла вещи пострадавших с места ДТП под Каменском-Уральским (ВИДЕО)

3 мая, 10:05Общество
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