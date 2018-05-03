Женщина украла вещи пострадавших с места ДТП под Каменском-Уральским (ВИДЕО)

30 апреля в Свердловской области на трассе под Каменском-Уральским произошло ДТП – столкнулись ВАЗ и Great Wall. Проезжавшие мимо автолюбители поспешили на помощь участникам ДТП. Однако, как пишет KU66.RU , не все хотели оказать помощь. Некоторые попытались нажиться на аварии. Так, на камеру регистратора попала женщина, которая украла с места ДТП кошельки и телефон, выпавшие из машин во время столкновения.

Она подобрала кошельки, подошла к мужику, который вместе с ней вышел, сунула кошельки ему, а он её развернул, мол, беги в машину. Она и побежала вместе с кошельками — коричневым и красным. Такие люди, неизвестно, выжил там кто-то в ДТП или нет, подходят просто, нагло забирают вещи поделился очевидец.