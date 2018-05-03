Женщина украла вещи пострадавших с места ДТП под Каменском-Уральским (ВИДЕО)

В Каменске-Уральском неизвестная женщина обокрала пострадавших в ДТП, которое произошло 30 апреля.

30 апреля в Свердловской области на трассе под Каменском-Уральским произошло ДТП – столкнулись ВАЗ и Great Wall. Проезжавшие мимо автолюбители поспешили на помощь участникам ДТП. Однако, как пишет KU66.RU, не все хотели оказать помощь. Некоторые попытались нажиться на аварии. Так, на камеру регистратора попала женщина, которая украла с места ДТП кошельки и телефон, выпавшие из машин во время столкновения.





Она подобрала кошельки, подошла к мужику, который вместе с ней вышел, сунула кошельки ему, а он её развернул, мол, беги в машину. Она и побежала вместе с кошельками — коричневым и красным. Такие люди, неизвестно, выжил там кто-то в ДТП или нет, подходят просто, нагло забирают вещи, -- поделился очевидец.



Напомним, в Нижнем Тагиле после смертельной аварии пропали вещи пенсионерки с места ДТП.







Видео:Е1