Два жителя села под Талицей избили сторожа при попытке украсть бензин
Участковый уполномоченный села Бутково принял от местного сторожа одного из сельскохозяйственных предприятий заявление о том, что 22 апреля на него напали двое молодых людей и избили. Мужчина застал злоумышленников за кражей бензина из бочки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Два молодых человека пытались при помощи металлического предмета сорвать кран с железной бочки, где хранилось топливо, предназначенное для сельскохозяйственной техники и служебного транспорта. Сторож попытался остановить преступников, но те избили мужчину и скрылись с места происшествия.
Пострадавший обратился к участковому, а тот передал сообщение о краже в дежурную часть полиции. Сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили внешность одного из нападавших и в этот же день задержали подозреваемых. Ими оказались местные жители 1992 и 1989 года рождения. Со слов задержанных, бензин они захотели украсть, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ранее оба были судимы за преступления имущественного характера.
Против молодых людей возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Санкция данной статьи предусматривает наказание на срок до 10 лет лишения свободы.