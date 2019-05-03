Два жителя села под Талицей избили сторожа при попытке украсть бензин

Два молодых человека пытались при помощи металлического предмета сорвать кран с железной бочки, где хранилось топливо, предназначенное для сельскохозяйственной техники и служебного транспорта. Сторож попытался остановить преступников, но те избили мужчину и скрылись с места происшествия.

Пострадавший обратился к участковому, а тот передал сообщение о краже в дежурную часть полиции. Сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили внешность одного из нападавших и в этот же день задержали подозреваемых. Ими оказались местные жители 1992 и 1989 года рождения. Со слов задержанных, бензин они захотели украсть, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ранее оба были судимы за преступления имущественного характера.