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Два жителя села под Талицей избили сторожа при попытке украсть бензин
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два жителя села под Талицей избили сторожа при попытке украсть бензин

Вчера, 23:10ОбществоФото: 66.мвд.рф
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