Евгений Петросян покинул Россию из-за вранья и фальши

Пост в аккаунте Петросяна в Instagram появился 2 мая. На фотографии артист сидит в салоне самолёта, а геометка указывает, что он находился в момент съёмки в аэропорту Шереметьево.

Куда именно отправился Евгений Ваганович неизвестно. Подписчики и поклонники творчества юмориста обеспокоились данным постом и в комментариях выразили поддержку любимому артисту. Впрочем, некоторые предположили, что Петросян просто полетел на отдых, как уже сделали его многие коллеги-артисты, и в скором времени вернётся обратно.