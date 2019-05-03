Координатор «Открытой России» в Екатеринбурге найден живым

Информация о том, что Постников найден живым появилась утром 3 мая на странице томского координатора «Открытой России» Алексея Прянишникова.

Владислав Постников нашёлся. Жив. Извиняется, что исчез. Всем спать!написал Прянишников.

В телеграмм-канале «Записки правозащитника» чуть позже появилась версия того, где пропадал мужчина.

Написал на почту одной из знакомых, что внезапно уехал и телефон потерял. Услышал в новостях, что его ищут, вспомнил почту, пишет, что дико извиняется, что никого не смог предупредить,написали авторы канала.