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Координатор «Открытой России» в Екатеринбурге найден живым
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Координатор «Открытой России» в Екатеринбурге найден живым

Сегодня, 10:09ОбществоФото: facebook.com/Urales96
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