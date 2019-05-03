МУП «Тагилдорстрой» займётся ремонтом дорог в рамках нацпроекта БКАД

«Тагилдорстрой» стал единственным участником торгов, заявочная документация компании соответствовала всем требованиям аукциона.

Цена полученного контракта составляет 225,5 млн рублей. Денежные средства пойдут на реконструкцию дорог по улицам Жуковского, Кулибина, Крымской, Челюскинцев, Ломоносова и Учительской. Работы выполнят к октябрю 2019 года.

Напомним, в 2019 году в рамках федеральной программы БКАД запланирована реконструкция 24 объектов. Со списком улиц, а также со схемами организации движения во время проведения работ можно ознакомиться на сайте города.

Всего в этом году в рамках реализации федеральной программы отремонтируют 29,7 км дорожного полотна. Общая стоимость ремонтных работ составит 625,2 млн рублей, из которых 576 млн рублей выделят из федерального бюджета, 49,2 млн рублей – из городской казны.

Фото: Официальный сайт Нижнего Тагила