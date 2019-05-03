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МУП «Тагилдорстрой» займётся ремонтом дорог в рамках нацпроекта БКАД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Img 4017

МУП «Тагилдорстрой» займётся ремонтом дорог в рамках нацпроекта БКАД

Сегодня, 16:16ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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