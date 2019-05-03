Сторублёвая купюра вошла в число самых красивых банкнот мира

Российская купюра вошла в ТОП-5 лучших в мире. На её лицевой стороне изображён мальчик с футбольным мячом и легендарный вратарь Лев Яшин, запечатленный в прыжке за спортивным снарядом. Мяч, символизирующий земной шар с выделенным контуром России, расположился на обратной стороне.