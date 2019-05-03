Сторублёвая купюра вошла в число самых красивых банкнот мира
Сегодня, 12:32ОбществоФото: pixabay.com
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Международное банковское сообщество включило российскую банкноту номиналом 100 рублей, выпущенную к ЧМ-2018 по футболу, в список самых красивых купюр мира, сообщают «РИА Новости».
Российская купюра вошла в ТОП-5 лучших в мире. На её лицевой стороне изображён мальчик с футбольным мячом и легендарный вратарь Лев Яшин, запечатленный в прыжке за спортивным снарядом. Мяч, символизирующий земной шар с выделенным контуром России, расположился на обратной стороне.
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Первое место в рейтинге Международного банковского сообщества заняла купюра, на которой изображена предпринимательница Виола Десмонд, сыгравшая важную роль в борьбе с расовой сегрегацией в Канаде. На втором месте оказалась швейцарские 200 франков, третье место досталось 500 норвежским кронам. Также в пятёрку вошли 40 долларов Соломоновых островов.
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