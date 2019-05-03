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Сторублёвая купюра вошла в число самых красивых банкнот мира
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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755269798059779

Сторублёвая купюра вошла в число самых красивых банкнот мира

Сегодня, 12:32ОбществоФото: pixabay.com
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