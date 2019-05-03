В 20 свердловских муниципалитетах запретили разводить костры

Противопожарный режим также подразумевает привлечение свердловчан к тушению пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на разведение костров в лесу, на дачах и в местах отдыха. Уральцам запрещено сжигать мусор и сухую растительность, проводить огневые работы.

Нарушение запрета влечет за собой взыскание от двух до четырех тысяч рублей с физических лиц, должностные лица могут получить штраф от 15 до 30 тысяч рублей, а юридические лица – от 200 до 400 тысяч рублей. В зависимости от тяжести последствий пожаров в отношении виновного могут быть возбуждены уголовные дела.