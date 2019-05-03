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В Екатеринбурге эвакуировали жильцов дома из-за сообщения о заложенной мине
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге эвакуировали жильцов дома из-за сообщения о заложенной мине

Вчера, 22:53ОбществоФото: oblgazeta.ru
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