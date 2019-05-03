В Екатеринбурге эвакуировали жильцов дома из-за сообщения о заложенной мине
Вчера, 22:53ОбществоФото: oblgazeta.ru
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Жильцы одного из домов на Уралмаше вынуждены были покинуть квартиры из-за поступившего сообщения о минировании здания, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщение поступило 3 мая около 11:00. К дому прибыли сотрудники МЧС и МВД, спасатели попросили всех жильцов выйти на улицу. По информации очевидцев, всего из здания эвакуировали около 20 человек с детьми и домашними животными.
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В 12:37 местного времени оцепление сняли, а жители смогли вернуться домой.
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