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В Екатеринбурге за ночь исчез мост на Широкой Речке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге за ночь исчез мост на Широкой Речке

Сегодня, 11:02ОбществоФото: E1.RU
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