В Екатеринбурге за ночь исчез мост на Широкой Речке

Инцидент произошёл в ночь на 1 мая. Проснувшись утром местные жители обнаружили, что неизвестные начисто разобрали мост и не оставили после себя никаких следов.

Без экскаватора и других инструментов его не разобрать. Был сколочен крепко. Там высокие откосы и довольно глубоко, течение быстрое. Ночью всё и вывезли. Нас лишили доступа к «Ленте», а также к остановке маршрутов № 014 и 016,рассказали жители Широкой Речки.

Причину исчезновения моста люди связывают с началом строительства нового дома рядом с ним. Говорят, что там начали уже забивать сваи, а территорию строительства огородили забором.

Мост можно было перенести в другое место, где стройки нет, а его вообще убрали. Ведь по проекту у них моста нет. Люди по нему почти пять лет могли нормально ходить. А теперь что, вплавь?возмущаются местные жители.