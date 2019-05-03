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В Камышлове скончался руководитель городского ОМВД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Камышлове скончался руководитель городского ОМВД

Сегодня, 13:43ОбществоФото: 66.мвд.рф
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