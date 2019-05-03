В Камышлове скончался руководитель городского ОМВД

Смерть произошла 3 мая примерно в 2 часа ночи. Её предварительной причиной стал оторванный тромб. Информацию подтвердили в пресс-службе областного главка.

К большому сожалению, это правда. Скоропостижно ушёл из жизни замечательный человек, опытный офицер и руководитель. На место происшествия из Екатеринбурга с целью установления более подробных и точных обстоятельств случившегося направлены представители руководства главного управления,сообщил глава пресс-службы Валерий Горелых.

Похороны подполковника Черевко состоятся 5 мая на кладбище в Камышлове. Семье скончавшегося офицера будет оказана вся необходимая помощь в организации погребения, сообщили в ведомстве. Временно исполняющим обязанности главы ОМВД Камышлова назначен майор полиции Алексей Кириллов.

В последний путь Сергея Павловича проводят со всеми воинскими почестями и с троекратным залпом в воздух из табельного оружия, после церемонии отпевания и траурного митинга. Руководство, личный состав и ветераны ГУ МВД по Свердловской области выражают искренние соболезнования родным и близким Сергея Павловича в связи с его скоропостижным уходом из жизни,добавил полковник Горелых.