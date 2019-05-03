Жительница Черноисточинска отдала мошенникам 17 тыс. рублей с карты

На сотовый номер жертвы поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудницей банка. Она сообщила, что с банковской карты кто-то пытается снять деньги через интернет и для защиты средств необходимо произвести несколько операций при помощи СМС-сообщений. Во время этих действия женщина продиктовала лже-сотруднице банка номер карты и CVC-код.

После того, как жертва обнаружила пропажу денег, она обратилась с заявлением в полицию. Сотрудники правоохранительных органов во время дознания установили, что звонок поступил по поддельному номеру. В данный момент возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».