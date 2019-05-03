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Жительница Черноисточинска отдала мошенникам 17 тыс. рублей с карты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Черноисточинска отдала мошенникам 17 тыс. рублей с карты

Сегодня, 14:44ОбществоФото: pxhere.com
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